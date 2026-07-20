سكالوني: هزمونا لأنهم أفضل منا

اعترف الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بأن إسبانيا كان الفريق الأفضل في مباراة نهائي كأس العالم، الأحد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وانتصر «الماتادور» 1-0، بفضل هدفٍ للمهاجم البديل فيران توريس في بداية الشوط الإضافي الثاني، فيما أكمل الوصيف، حامل اللقب، المواجهة بـ 10 لاعبين على ملعب «ميتلايف».

وقال سكالوني في تصريحات إعلامية: «كانوا الفريق الأفضل، هذه هي الحقيقة، لكنني سأحتفظ بذكرى فريقي، وبما حققوه، وبقيمة الوصول إلى هذه المرحلة».

وأضاف: «يجب أن نمنح هذا الإنجاز قيمة كبيرة لأنه يتطلب جهدًا هائلًا».

ورأى المدرب الأرجنتيني أن فريقه يجب أن يتقبل الهزيمة بنفس الروح التي احتفل بها بنجاحاته الأخيرة، مشددًا: «نحن متواضعون في الفوز، ويجب أن نكون كذلك في الخسارة أيضًا، اليوم نثبت أننا نعرف كيف نخسر».

وأكمل: «خسرنا المباراة ونتقبل ذلك، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن الحياة أو ننسى كل ما قمنا به للوصول إلى هنا».

كما شكر الجماهير على دعمها الاستثنائي طوال بطولة 2026، وقال: «أود أن أقول للجماهير ولاعبيّ وللبلاد إننا قدمنا كل ما لدينا».

وأبان: «وصلنا إلى هنا ونحن ندرك حقيقة الموقف، لكن عندما يترك اللاعبون كل شيء على أرض الملعب، كما فعلوا اليوم، فإن ذلك يقدم مثالًا رائعًا لشعبنا وبلادنا. يجب أن ننهض مجددًا، فلا يوجد طريق آخر».

وعدّ سكالوني «48 عامًا» بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليًا إنجازًا يستحق التقدير.

وقال: «أنا بالتأكيد أقدّر مركز الوصيف، لأن الوصول إلى هنا يتطلب الكثير، وأعتقد أنه يستحق تقديرًا كبيرًا».

وزاد: «بطبيعة الحال كنا نرغب في الفوز، لكنني في النهاية أشعر بالامتنان، هذه هي الكلمة الوحيدة التي أملكها، إلى جانب الحزن بالطبع، لكن عندما تقدم كل ما لديك بهذه الطريقة، سواء لعبت جيداً أم لا، فمن الصعب جدًا أن تجد ما تلوم نفسك عليه».