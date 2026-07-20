باربورا تتوج بلقب بطولة أثينا

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 38 عالميًا، لقبها الأول منذ بطولة ويمبلدون عام 2024، بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 7-6 (7-5) و6-3 الأحد في نهائي دورة أثينا لكرة المضرب.

واحتاجت ابنة الثلاثين عامًا إلى ساعة و43 دقيقة كي تحسم المواجهة وتفوز بلقبها التاسع، بينها بطولة رولان جاروس عام 2021، بعدما عادت من بعيد في المجموعة الأولى وعوضت تخلفها 1-4 في طريقها لحسمها بشوط فاصل.

وعادت التشيكية لتخسر إرسالها في المجموعة الثانية، إلا أنها عادت بقوة لتحسمها 6-3، حارمة ساكاري من لقبها الأول منذ نحو ثلاثة أعوام، وتحديدًا منذ دورة جوادالاخارا الألف نقطة عام 2023 حين أحرزت لقبها الثاني فقط.

وتعود دورة أثينا إلى الروزنامة بعد غياب منذ 1990، وقد منيت ساكاري بنفس مصير والدتها أنجيليكي كانيلوبولو التي خسرت نهائي النسخة الأولى عام 1986 أمام الألمانية سيلفيا هانيكا.