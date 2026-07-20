دي لا فوينتي: بحثنا عن هدف مبكر.. وعانينا أمام الأرجنتين

كال الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، المديح للاعبيه بعد التتويج بكأس العالم، الأحد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتغلب «الماتادور» 1-0 على المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، في المباراة النهائية على ملعب «ميتلايف»، أمام أكثر من 80 ألف متفرج.

وصرّح دي لا فوينتي في إشارةٍ إلى عناصره: «هؤلاء اللاعبون يمتلكون إمكانات وموهبة استثنائية، إنه لشرفٌ أن أرافقهم في هذه الرحلة، أشعر بتأثر كبير، فازوا بكل شيء، وهم نموذج يُحتذى به للبلاد وللشباب».

وعبّر المدرّب عن شعوره بفخرٍ كبير، وقال إن هذا الجيل من اللاعبين نشأ على فكرة أن يكون الأفضل وأن يقدم كل ما لديه.

وأوضح أنه كان على علمٍ أن منتخبه «سيضطر إلى المعاناة» من أجل الفوز على الأرجنتين، الذي يجيد التكتل الدفاعي.

وأضاف: «كان ينبغي أن نسجّل في وقتٍ أبكر، لكن الحارس تصدى لعدة كرات، كان يجب أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، لكنها مباراة نهائية في كأس العالم، وكنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة».

وبفضل هدفٍ للمهاجم البديل فيران توريس، في الدقيقة 106، أحرز منتخب إسبانيا لقبه المونديالي الثاني، بعد 2010 في جنوب إفريقيا.