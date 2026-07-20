ميسي لن يكون كريستيانو

# لا أعرف من



# أرسل هذه المقالة وأنا لا أعرف من حقق كأس العالم، هل هي إسبانيا أو الأرجنتين، وإن كنت أعتقد أن إسبانيا هي الأجدر، لكن المضحك أن هناك من يؤكد بأن ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو، خاصة إذا ميسي حقق كأس العالم الثانية بالنسبة له.



# وقبل أن أتحدث عن موضوعي لهذا اليوم، أريد القول إن ميسي لاعب عظيم، وأسطورة، ويسحرك، ويقدم أداء يجعلك تشعر أنه من كوكب آخر.

لكن هل نسخة ميسي هي الوحيدة منذ أن خلقت كرة القدم؟

جيل الـ 2000 ربما يعتقدون ذلك لأنهم لم يشاهدوا مارادونا إلا عن طريق اليوتيوب، ولكن ميسي مجرد نسخة مصغرة لمارادونا الذي يتفوق عليه بكثير، ولو وضعنا مسيرة مارادونا مع نابولي لأنهت النقاش في هذه الجدلية، فنابولي الذي حقق قبل مجيئ مارادونا فقط لقبين لكأس إيطاليا، ولم يحقق لقب الدوري الإيطالي، ولا أي لقب أوروبي، وهبط للدرجة الثانية، حقق مع مارادونا لقبين للدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس الاتحاد الأوروبي.



# ميسي نسخة مصغرة من ماردونا في مرونته، في ذكائه، في مراوغته، في رؤيته للملعب، لكنه لن يكون مارادونا، ولهذا نسأل أنفسنا سؤالًا: «هل نسخة ميسي المصغرة من نسخة ماردونا، صعب تتكرر!؟».

الطبيعي أنه مع ما يقدم لامين يامال تشعر أن هذه النسخة قادره على تكرار ما قدمه ميسي، وربما أفضل منه، ولهذا ليس من الصعب تكرار نسخة ميسي.



# بينما نسخة كريستيانو رونالدو صعب جدًا تكرارها، فعظماء لعبة كرة القدم ماردونا، وبيليه، ورونالدو، ليسوا أفضل من كريستيانو رونالدو، لأن رونالدو أكمل منهم لاعبًا في جوانب كثيره، وتحقيق كأس العالم لا يعني أن اللاعب الذي حققه أفضل من الذي لم يحققه، فكرويف الهولندي لم يحقق كأس العالم، هل معنى ذلك أنه لاعب سيئ؟

بلاتيني الفرنسي، وجورج بست الإيرلندي الشمالي، والإيطالي روبرتو باجيو، والهولندي فان باستن، وابن جلدته خوليت، والليبيري جورج وياه، كل هؤلاء لم يحققوا كأس العالم، فهل هم لاعبون غير جيدين!!!؟



# أكثر من 400 لاعب حقق كأس العالم في التاريخ، هل نعرفهم جميعًا؟

طبيعي لا.

هل هم أضل من كريستيانو؟

طبيعي لا.

إذن تحقيق كأس العالم ليس مقياسً للأفضلية.



# دائمًا حتى أوصل فكرتي أطرح مثالًا في الدوري السعودي بين ظهيري الهلال محمد نامي والشباب حسن معاذ، ففنيًا حسن معاذ أفضل من محمد نامي بمراحل، ولكن محمد نامي حقق بطولات مع الهلال أكثر مما حققه حسن معاذ مع الشباب، فهل هذا يعني أن محمد نامي أفضل من حسن معاذ؟



# ميسي نعم حقق كأس العالم، وربما حقق الثانية أمس، لكن يتوجب عليه حتى يكون أفضل من كريستيانو رونالدو أن يتفوق عليه في جوانب فنية كثيرة كالقدم الضعيفة، والسرعة، والتسديد، والارتقاء، كما أن ميسي حتى يعادل رونالدو يتعين عليه أن يحقق ‏ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، ولقبًا لكأس الاتحاد الإنجليزي، و‏لقبين لكأس السوبر الإنجليزي، و‏لقبين للدوري إيطالي، و‏لقبًا لكأس إيطاليا، و‏لقبًا لكأس العالم للأندية، وست جوائز جلوب سكور، و‏جائزة هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي. ولقب دوري المحترفين السعودي، و‏جائزة بوشكاش، ولا يزال هناك مزيد.



# باختصار

كريستيانو رونالدو هو ملك لعبة كرة القدم.