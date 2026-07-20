الأصولية في كرة القدم

قاعدة التسلل عند المدير الفني السابق لأرسنال، ورئيس تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، هي «طالما لا توجد فجوة مرئية واضحة بين المهاجم وآخر مدافع، فان المهاجم غير متسلل، هذا يعيدنا إلى قاعدة احتساب التسلل «الأصلية» لكن أكثر رشاقة وقربًا لمنطق التنافس الذي يحتاج اختبار الذكاء والتركيز والسرعة، وهي من العناصر التي يفترض توفرها في اللاعب.



هناك من يعارض المقترح في إنجلترا وأوروبا، ولا يمكن اعتماده إلا بـ 6 أصوات من أصل 8، ويمكن لـ «فيفا» بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي «افاب» بعد اختبار المقترح من خلال تجربته التي بدأ تطبيقها على منافسات الدرجات الأقل وفي الدوري الكندي إعلان اعتماده أو رفضه، هذا يعني أن انقسامًا في «عائلة كرة القدم» فيما يتعلق بثبات قوانينها التي باتت بمثابة تقاليد، وبين من لا يمانعون في التغيير بحجة التطوير.



«الأصولية لغة من الأصل وهو قاع الشيء، وما يبنى على غيره سواء أكان «حسيًا» كالأساس، الذي يشيد عليه البناء فهو أصله، أم عقليًا كبناء الأحكام الجزئية على القواعد»، إلا أن لعبة كرة القدم في الحقيقة لم تلد كما كانت عليه الآن أو حتى قبل قرن مضى، إنما تطورت تدريجيًا في أنظمتها وقوانينها وأدواتها ومعداتها وسط خمسينيات القرن الماضي إلى أن استقرت، وما جاء بعدها كان تعديلات لا ترتقي لتغيير جوهر القانون، أو ما استقر عليه عالمها.



أمثال فينجر وبيلسا يؤمنون بكرة القدم «البكر»، لكن مقاومة التطوير لا يمكن الوقوف أمامها، خاصة حينما تستهدف جني الأموال من خلال تحريك مواد القانون لصالح إثارة الجماهير، وجذب الرعايات والإعلانات، واستحداث الوظائف وتنشيط السياحة، وهو ما لا يعترض عليه الأكثر من عشاق كرة القدم، لكنهم يتخوفون من تغول المقترحات والتسابق في طرح المبادرات التي لا يكون هدفها تطوير اللعبة نفسها أكثر من يكونوا وجهه لهم، تخلد أسماءهم.



رئيس الاتحاد الأوروبي السابق «النجم» ميشيل بلاتيني، قال إنه يمكن أن تلعب الفرق بـ 10 لاعبين بدلًا من 11، أما الإسباني لويس أنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، فقد رحب بنظام تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت في كرة القدم، كما هو مطبق في مباريات الرجبي بحيث يطرد اللاعب 10 دقائق.... مثل هذه الأفكار لا علاقة لها بالتطوير، بل تحدث تغييرًا يتعارض مع ما هو ثابت ومستقر لا يمكن له الاستدامة، عكس مقترح فينجر الذي يمكن لن يكسب الجولة من هذا الباب...