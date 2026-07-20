الثانية تواليا.. مبابي هداف المونديال

أحرز كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لقب هداف مونديال 2026، بعد تسجيله 10 أهداف مع منتخب بلاده الذي حل رابعًا مع إسدال الستار على نسخة البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتفوق مبابي بفارق هدفين على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أخفق في هز الشباك خلال الخسارة في المباراة النهائية أمام إسبانيا «0-1 بعد التمديد» الأحد في نيوجيرسي.

وهذه المرة الثانية تواليًا، يحرز مبابي «27 عامًا» اللقب، بعد 2022 عندما سجل 8 أهداف مقابل 7 لميسي «39 عامًا».

ويملك المهاجم الفرنسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ كأس العالم، مع 22 هدفًا، مقابل 21 لميسي أيضًا.