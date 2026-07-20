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فرحة التتويج

2026.07.20 | 03:01 am
توج المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في نهائي كأس العالم 2026، فجر الإثنين (الوكالات)
فرحة التتويج

فرحة التتويج

فرحة التتويج

فرحة التتويج