فرحة التتويج

توج المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في نهائي كأس العالم 2026، فجر الإثنين (الوكالات)