دموع ميسي

لم يتمالك ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، نفسه وذرف الدموع بعد الخسارة أمام إسبانيا 0-1 في نهائي مونديال 2026 الذي امتد إلى شوطين إضافيين، فجر الإثنين (الوكالات)