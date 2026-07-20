ليلة التتويج.. إسبانيا تستحوذ على الجوائز

استحوذ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم على جوائز الأفضلية باستثناء لقب الهداف بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026، إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في النهائي الذي جرى على ملعب ميتلايف قرب نيويورك، فجر الإثنين.

وفاز الإسباني رودري لاعب الوسط بجائزة أفضل لاعب في المونديال، كما حصل زميلاه أوناي سيمون وباو كوبارسي «19 عامًا»، على جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب في البطولة على التوالي، بينما ذهبت جائزة الهداف إلى الفرنسي كيليان مبابي بـ10 أهداف.

وخاض رودري جميع مباريات منتخب بلاده في المونديال، وعددها 8 بدءًا من مرحلة المجموعات وصولًا إلى النهائي، وأكمل 7 منها، فيما استبدل مرة واحدة، وكانت في الدقيقة 87 من اللقاء الافتتاحي أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

أما سيمون فإنه دافع عن عرين منتخب بلاده في جميع المواجهات، وحافظ على نظافة شباكه في 7 منها، ولم يستقبل سوى هدف وحيد فقط.

في المقابل، أكمل كوبارسي جميع دقائق المباريات الثمانية، ونال بطاقة صفراء وحيدة.