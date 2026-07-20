احتفالات الإسبان.. انهيار ووفاة

توفي مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا، في سيوداد رودريجو، غرب إسبانيا، فجر الإثنين، إثر انهيار نافورة خلال الاحتفالات بفوز منتخب «لاروخا» الأول لكرة القدم، بلقب كأس العالم 2026، وفق ما أعلنت بلدية المدينة.

وأصدرت بلدية سيوداد رودريجو، بيانًا صحافيًا، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «تُعرب بلدية سيوداد رودريجو عن بالغ حزنها، وتتقدم بتعازيها بوفاة الفتى البالغ 13 عامًا، ما كان ينبغي أن يكون احتفالًا بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم لكرة القدم تحوّل إلى مأساة»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين الآخرين.

وبثّت خدمات الطوارئ في منطقة كاستيا-إي-ليون، على منصة «إكس» منشورًا كتبت فيه: «بعد دقائق من الـ 00:30 بالتوقيت المحلي، تلقت فرق الإنقاذ عدة اتصالات بشأن انهيار نافورة على عدد من الأشخاص»، مشيرة إلى إصابة شاب آخر.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، صعد عدد من المحتفلين إلى هذه النافورة التي انهارت تحت ثقلهم.

وتوج المنتخب الإسباني بلقبه الثاني، بعد أول تتويج قبل 16 عامًا في نهائيات جنوب إفريقيا 2010، عقب فوزه، فجر الأحد، على المنتخب الأرجنتيني في نيوجيزري، بهدف سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي احتكم فيها الفريقان إلى شوطين إضافيين.

واحتفل الإسبان باللقب العالمي في كل أنحاء بلادهم، وكانت شوارع مدريد العاصمة، صباح الإثنين، مغطاة بالنفايات، وشظايا الزجاج، فيما كثّفت فرق البلدية جهودها لتنظيف المكان سريعًا قبل وصول اللاعبين المتوقع عند منتصف النهار، بالتوقيت الإسباني.

ومن المقرر أن يجوب المنتخب الإسباني، وسط العاصمة قبل أن يصل موكبه الاحتفالي مساءً إلى ساحة «سيبيليس»، حيث يقع مقر بلدية مدريد.