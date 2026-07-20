أوناي يحطم رقم زينجا ويقتحم تاريخ المونديال

دخل الإسباني أوناي سيمون، حارس منتخب بلاده الأول لكرة القدم، سجلات كأس العالم من أوسع أبوابها، بعدما قدم واحدة من أعظم النسخ الفردية، التي شهدتها البطولة على مستوى حراسة المرمى، محطمًا أرقامًا قياسية صمد بعضها أكثر من ثلاثة عقود، ليقود منتخب إسبانيا بثبات دفاعي استثنائي خلال مشواره في مونديال 2026.

ونجح سيمون في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من أصل ثمانٍ خاضها في البطولة، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ خمس مباريات، وتناوب على تسجيله نخبة من أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

وظل الرقم التاريخي صامدًا بداية مع الهولندي يان يونجبلويد في مونديال ألمانيا الغربية 1974، قبل أن يعادله الإيطالي والتر زينجا في إيطاليا 1990، ثم البرازيلي تافاريل في الولايات المتحدة 1994، فالفرنسي فابيان بارتيز في فرنسا 1998، والألماني أوليفر كان في كوريا الجنوبية واليابان 2002، ثم الإيطالي جانلويجي بوفون في ألمانيا 2006، وأخيرًا الإسباني إيكر كاسياس في جنوب إفريقيا 2010، عندما توج منتخب «لا روخا» بلقبه العالمي الأول.

ولم يكتف سيمون بتحطيم رقم المباريات بشباك نظيفة، بل واصل كتابة التاريخ بتحقيق أطول سلسلة متتالية دون استقبال أي هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة 650 دقيقة متواصلة، متجاوزًا الرقم الأسطوري، الذي احتفظ به الإيطالي والتر زينجا لمدة 35 عامًا، والبالغ 517 دقيقة، خلال مونديال 1990 قبل أن تهتز شباكه أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

وامتدت سلسلة سيمون التاريخية عبر نسختين متتاليتين من البطولة، إذ بدأت منذ مباراة إسبانيا أمام المغرب بدور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر، التي انتهت بالتعادل السلبي قبل خروج المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، واستمر الحارس في الحفاظ على شباكه نظيفة مع انطلاق منافسات مونديال 2026، قبل أن تنتهي السلسلة أخيرًا في ربع النهائي عندما نجح البلجيكي شارل دي كيتلار في هز شباكه بتسديدة أنهت واحدة من أطول وأصعب السلاسل الدفاعية في تاريخ البطولة.

كما يبرز إنجاز سيمون قيمة الاستمرارية على أعلى المستويات، إذ نجح في المحافظة على تركيزه خلال مباريات الأدوار الإقصائية، التي غالبًا ما تحسم بتفاصيل صغيرة، ليصبح اسمه إلى جانب أعظم حراس المرمى الذين شهدتهم نهائيات كأس العالم، بل ويتفوق عليهم في أهم مؤشرين دفاعيين: عدد المباريات بشباك نظيفة، وعدد الدقائق المتتالية دون استقبال أهداف.

وبهذه الأرقام، يكون أوناي سيمون قد وضع بصمته أحد أبرز نجوم مونديال 2026، وكتب فصلًا جديدًا في تاريخ حراسة المرمى، مؤكدًا أن الأرقام القياسية، مهما طال عمرها، تبقى قابلة للكسر عندما تقترن الموهبة بالثبات والانضباط التكتيكي.