بعد اللقب الكبير.. كوكوريا يكشف «كلمة سر» الفوز

أُعجب مارك كوكوريا، لاعب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بصلابة خط دفاع «لاروخا»، واصفه بـ«المذهل»، خلال مباراة الكأس، بعدما توّجوا باللقب أمام الأرجنتين «1ـ0».

وقال كوكوريا، الذي أتمّ أخيرًا انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني: «عندما لا تستقبل أهدافًا أعتقد أن الفوز يصبح أسهل بكثير، قدمنا عملًا مذهلًا من هذه الناحية طوال البطولة، وليس المدافعون وحارس المرمى فقط، لأني أعتقد أنها مسؤولية جماعية، في النهاية، يتعلق الأمر بأن يقدّم الجميع التضحيات، نهاجم معًا وندافع معًا. هذا أحد مفاتيح هذا الفريق».

وأوضح الظهير الأيسر، البالغ 27 عامًا، أن إسبانيا، التي سبق أن أحرزت كأس العالم عام 2010، بات بإمكانها أخيرًا الاسترخاء، مضيفًا: «الآن حان وقت الاحتفال، جئنا إلى هُنا بهدف واضح، وأمضينا 50 يومًا في المعسكر، حان وقت أن نكون معًا، ونستمتع بكل لحظة، ونستعيد الذكريات، وفوق كل شيء أن نفصل أنفسنا عن الضغوط، أعتقد أننا نستحق حفلة كبيرة».

وسجل البديل فيران توريس، هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني، لتنجح إسبانيا أخيرًا في ضرب صمود الأرجنتين، التي لعبت بعشرة لاعبين على ملعب ميتلايف.

واستقبل فريق المدرب لويس دي لا فوينتي هدفًا واحدًا فقط في مبارياته الثماني خلال نسخة 2026 من البطولة، وهو أقل عدد من الأهداف يستقبله أيّ منتخب في مشوار تُوّج فيه بلقب كأس العالم.

وكانت بلجيكا المنتخب الوحيد الذي نجح بهز شباك إسبانيا ضمن الدور ربع النهائي في لوس أنجليس.