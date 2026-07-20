برنامج خاص يجهز هيرنانديز في جدة

يجري الإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريبات خاصة يوميه بمقر النادي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي، بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري، وضعت برنامجًا خاصًا للاعب في جدة، بعد استبعاده من قائمة الأسماء المشاركة في معسكر إسبانيا.

وكشف المصدر عن أن إدارة الاتحاد تتجه إلى إعارته أو بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم الإسباني هيرنانديز إلى الاتحاد في فبراير 2025، بموجب عقد يستمر ثلاثة أعوام، قادمًا من برشلونة، ودافع عن قميص «النمور» في 10 مباريات، وسجل هدفًا وصنع ثلاثة، وفي الموسم الماضي لم يشارك مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، لكنه لعب ثماني دقائق أمام النصر خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي خسرها فريقه 1ـ2 في هونج كونج.

وأُعير الموسم ذاته إلى الشباب، وشارك معه في 31 مباراة، لم يسجل أي هدف، وأسهم في صناعة واحدة.