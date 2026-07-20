مصر تنعى موسيقار النجوم

نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر الموسيقار هاني شنودة، الذي توفي ​الإثنين، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود، أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الإبداعية، وأسهم في اكتشاف عدد من نجوم الغناء.

وأصدرت النقابة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «شنودة كان أحد أبرز ‌رواد الموسيقى الحديثة، ‌وصاحب بصمة فنية ​لا ‌تنسى ⁠في ​التلحين والتوزيع ⁠الموسيقي، واكتشاف ورعاية العديد من المواهب التي أثرت الساحة الفنية».

ونعاه عدد كبير من المغنين والموسيقيين الراحل، منهم: عمرو دياب، وحميد الشاعري، وسيمون ومودي الإمام، إضافة إلى فاروق حسني، وزير الثقافة ⁠المصري السابق.

ولد شنودة في ‌طنطا بمحافظة ‌الغربية في دلتا مصر ​عام 1943، وتخرج من كلية التربية الموسيقية، وبدأ مسيرته ‌عازفًا على الأورج إلى جانب التلحين والتوزيع الموسيقي.

أسس الموسيقار الراحل فرقة «المصريين» في حقبة السبعينيات الميلادية، التي أصحبت لاحقًا واحدة من أبرز الفرق الموسيقية، ‌وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة ممن أصبحوا نجومًا في ⁠مجال الغناء ⁠بعد ذلك.

تعاون شنودة مع محمد منير، وعمرو دياب في بداياتهما، كما لحن للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية.

وضع الموسيقار المصري، الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، منها: فيلم المشبوه، وشمس الزناتي، وغريب في بيتي، وامرأة واحدة لا تكفي، وتحت الصفر، وتوت توت.

حصل شنودة على جائزة الدولة للتفوق ​عام 2015، وجائزة ​الدولة التقديرية في الفنون عام 2023.