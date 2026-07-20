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وصول أبطال العالم

2026.07.20 | 04:12 pm
وصل نجوم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم «أبطال العالم»، عصر الإثنين، إلى مدريد العاصمة، بعد انتصارهم على الأرجنتين في المباراة النهائية، وتتويجهم بكأس العالم (الفرنسية)
وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم

وصول أبطال العالم