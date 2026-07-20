وصول أبطال العالم

وصل نجوم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم «أبطال العالم»، عصر الإثنين، إلى مدريد العاصمة، بعد انتصارهم على الأرجنتين في المباراة النهائية، وتتويجهم بكأس العالم (الفرنسية)