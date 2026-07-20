51 مليونا تنقل جوميز إلى أستون فيلا

تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع البرازيلي جواو جوميز، لاعب فريق وولفرهامبتون الأول لكرة القدم، الهابط إلى دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، الإثنين، في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون دولار.

وفاز حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بسباق التعاقد مع جوميز، بعد موافقة تشيلسي على ضم مورجان روجرز، من الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وعن صفقة جوميز، قال مات جاكسون، المدرب الفني لوولفرهامبتون: «يستحق جواو كل ما يناله من اللعبة، هو من نوعية المحترفين الذين يحبهم المدربون واللاعبون، ولذلك سيواصل طريقه ليظل لاعبًا متميزًا كما عرفناه».

وأجرى اللاعب البالغ 25 عامًا، الذي مثّل منتخب البرازيل في 10 مباريات، أيضًا مفاوضات مع أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن فيلا أقنعه بالانضمام إليه.

وفي سجل جوميز 130 ظهورًا مع وولفرهامبتون منذ انضمامه إليه، قادمًا من فلامنجو البرازيلي عام 2023، لكنه عجز عن المساهمة في منع هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

وتُعد صفقة جوميز وانتقاله إلى ملعب «فيلا بارك» ضمن عملية إعادة بناء كبيرة في صفوف رابع الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.

وسبق لفيلا أن باع البلجيكي يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، يوليو الجاري، بينما يغيب مواطنه أمادو أونانا، حتى العام المقبل، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال المونديال.