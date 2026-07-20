فورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الـ6 ويُعزّز الصدارة

عزّز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، صدارته الترتيب العام، بعد أن حقّق فوزه السادس، الموسم الجاري، في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وتقدم ابن الـ 19 عامًا على شارل لوكلير، سائق فيراري، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، وبطل العالم أربع مرات، وبات أول إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا منذ ميكيلي ألبوريتو عام 1984 على حلبة زولدر، والأول من بلاده يفوز على سبا فرانكورشان منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وانسحب جورج راسل، الذي بدأ السباق محتلًا المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 25 نقطة فقط، خلف الإيطالي الشاب، من السباق في اللفة الأولى، بعدما تعرض للتجاوز من سائقي فيراري، قبل أن ينزلق إلى منطقة الحصى إثر احتكاكه بلويس هاميلتون عند المنعطفين الخامس والسادس.

وفرضت عقوبة خمس ثوانٍ على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لكنه تمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز الرابع، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 45 نقطة خلف أنتونيلي.

وأُحيّل البريطاني إلى تحقيق ثانٍ بعد نهاية السباق، بعدما اصطدم بأحد أفراد فريقه أثناء مغادرته منطقة الصيانة عقب أحد التوقفات.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الخامس، وقد يكون أكبر المستفيدين إذا تعرض هاميلتون لعقوبة إضافية.

وقدم الفرنسي إسحاق حجار أداء قويًا بعدما انطلق من قاع شبكة الانطلاق، لينهي السباق في المركز السادس على متن سيارة ريد بُل، متقدمًا بفارق ضئيل عن البريطاني لاندو نوريس من ماكلارين، الذي انطلق من المركز الثالث عشر، بعد معاقبته بعشرة مراكز لتغيير البطارية في سيارته.

وأكمل البرازيلي جابرييل بورتوليتو، سائق أودي، والبريطاني أرفيد ليندبلاد من رايسينج بولز، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، المراكز العشرة الأولى.