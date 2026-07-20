الهلال.. فحص فنلندا يحدد مصير سالم

يجري سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، فحصًا طبيًا، الإثنين، لدى الدكتور لانسي ليمباينن في فنلندا، لتشخيص الحالة، والتأكد من مدى حاجته إلى التدخل الجراحي من عدمه، جراء إصابته التي يعاني منها في وتر الركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في الفريق العاصمي، سيتسلم التقرير الطبي بعد إجراء الكشف، وعلى ضوئه سيعمل بالتوصيات النهائية، التي قدمها الطبيب، تمهيدًا لوضع برنامج تأهيلي يحدد مدى غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان حساب الأزرق العاصمي أكد، 10 يوليو الجاري، أن سالم يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، فيما يمتد علاج المدافع حسان تمبكتي من ستة إلى سبعة أسابيع، إثر تعرضه إلى تمزق وتر القدم اليمنى.

إلى ذلك، شارك محمد العويس، حارس المرمى، العائد من جديد إلى صفوف الأزرق العاصمي، قادمًا من نادي العلا، بالتدريبات الصباحية في مدينة شتاجرسباخ النمساوية، مقر معسكر الفريق، شملت تمارين استرجاعية بعد الفوز 2ـ1 في المباراة التجريبية الأولى على شتورم جراتس النمساوي، الأحد الماضي.