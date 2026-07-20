الأهلي.. مسعود يغادر ماربيا ويصل لشبونة

وصل نايف مسعود، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، ظهر الإثنين إلى مدينة لشبونة البرتغالية، استعدادًا لاستكمال إجراءت انتقاله بشكل رسمي إلى الأهلي، الذي ينظم معسكره في المدينة ذاتها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسعود غادر في وقت مبكر من صباح الإثنين مقر معسكر الفتح في مدينة ماربيا، واتجه إلى لشبونة، للانضمام إلى ناديه الجديد، بعد إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» أعلن في 14 يوليو الجاري، عن توقيع مسعود عقد انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة أربعة أعوام، وذكرت لـ«الرياضية» مصادر خاصة في اليوم ذاته، أن إدارة الناديين اتفقتا على انتقال مسعود إلى النادي الجداوي مقابل نحو 15 مليون ريال، على أن يتضمن الاتفاق إعارة عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، إلى الفتح، إضافة إلى انتظار موافقة ياسين الزبيدي للانتقال إلى النادي الأحسائي معارًا أيضًا، وتدفع القيمة على ثلاث دفعات خلال موسم ونصف الموسم.

ويبلغ مسعود 25 عامًا، وتدرج في الفئات السنية لنادي القادسية، قبل أن يمثل الخليج معارًا على مستوى الفريق الأول، ثم انتقل إلى الفتح صيف 2024، فيما شارك لاعب الوسط في 25 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الماضي.