الإثنين.. سيك يفحص قبل التوقيع مع الفيصلي

يخضع الدولي السنغالي عبد الله سيك إلى فحوص طبية، الإثنين، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، الأحد.

وشارك الدولي السنغالي مع منتخب بلاده في 32 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع اثنين، وشارك أمام العراق، وسجل هدفًا في المباراة التي كسبها السنغال 5ـ0 ضمن دور المجموعات بكأس العالم 2026.

من جانب آخر، يستأنف الفريق تدريباته، الإثنين، لمواصلة برنامجه الإعدادي خلال المعسكر الأوروبي، عقب الراحة التي منحها الإيطالي جيوفاني سوليناس للاعبيه، الأحد.

وتشهد التدريبات مشاركة الكاميروني كريستيان باسوجوج، الوجه الجديد في الفيصلي، بعد وصوله إلى سلوفينيا، السبت.