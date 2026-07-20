النصر يطير وتوصيات تبقي مارتينيز

أوصى الجهاز الطبي في نادي النصر باستمرار علاج وتأهيل الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في عيادة ناديه الطبية بالعاصمة الرياض، وعدم مرافقة البعثة إلى لشبونة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن مارتينيز «35 عامًا» لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي، على فترتين في عيادة النادي الطبية، جراء تعرضه إلى إصابة العضلة الخلفية خلال التدريب الأخير بمعسكر المرحلة الأولى في أبها.

وأشار إلى أن مارتينيز سيلتحق ببعثة الفريق، نهاية الأسبوع المقبل، على أن يستكمل مراحل العلاج في لشبونة.

وخاض مدافع برشلونة الإسباني السابق 43 مباراةً بقميص النصر في مختلف البطولات، وسجل أربعة أهداف، وتلقَّى ثماني بطاقات صفراء في 3717 دقيقةَ لعبٍ، وأسهم في تتويج الفريق بلقب «روشن».

إلى ذلك، غادرت بعثة الفريق العاصمي إلى مدينة لشبونة، ظهر الإثنين، استعدادًا للدخول في المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، على أن يخضع الجميع، فور الوصول مساء، إلى تمارين استشفائية، بعد الراحة الإجبارية، الأحد الماضي، نتيجة تعذر مغادرة البعثة، ظهر الأحد، بسبب ظروف الطيران.