من طائرة الأبطال.. رودري ولا فوينتي أول الخارجين

حطت الطائرة شركة «إيبيريا» التي تقل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، العائد من أمريكا، بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026، في نيوجيرزي، الإثنين، في مطار مدريد ـ باراخاس، بعد الفوز على الأرجنتين 1ـ0 في النهائي.

ورفرف علم إسباني صغير في مقدمة الطائرة، فوق قمرة القيادة مباشرة، لدى وصولها إلى المطار.

وبعد توقف الطائرة على المدرج، وسط إجراءات أمنية مشددة، فُتحت الأبواب، وكان دي لا فوينتي، مدرب «لا روخا» أول الخارجين منها، بصحبة القائد رودري، مع الميدالية حول عنقه، والكأس بين يديه، إلى جانب رافايل لوسان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويستعد الأبطال للقاء جماهيرهم، لكنهم سيتوجهون أولًا إلى قصر سارسويلا في ضواحي مدريد، حيث سيستقبلهم الملك فيليبي السادس، ثم إلى قصر «لا مونكلوا»، مقر الحكومة، للقاء بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء.

بعد ذلك، سيبدأ اللاعبون ومدربهم جولة طويلة في شوارع وسط مدريد، على متن حافلة مكشوفة من طابقين، قبل أن يصلوا نحو الـ09:00 مساء بالتوقيت الإسباني، إلى ساحة سيبيليس الشهيرة، حيث يقع مقر بلدية مدريد.

وأحرز الإسبان لقبهم المونديالي الثاني، بعد أول، قبل 16 عامًا في نهائيات جنوب إفريقيا 2010، بفوزهم على الأرجنتينيين ونجمهم ليونيل ميسي، أبطال 2022، بهدف سجل في الوقت الإضافي عبر فيران توريس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.