الصحافة الإسبانية: ملوك كل العصور لا تقهر

«ملوك كل العصور!».. «إسبانيا التي لا تُقهر»، و«إسبانيا تدخل عالم الخلود».. عناوين عريضة، وغيرها من عبارات المديح، التي لم تجد الصحافة الإسبانية ما يكفي منها، الإثنين، للاحتفاء بإنجاز منتخب بلادها في نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين.

وبالنسبة إلى صحيفة «ماركا» الرياضية، فإن لاعبي «لا روخا» ببساطة «ملوك كل العصور»، محتفية بـ«النجمة الثانية التي ستُطرَّز على القميص الإسباني بعد عرض جديد من اللعب الجماعي».

أما صحيفة «آس»، الرياضية الأخرى، فعدّت أن هذا التتويج يذكّر باللقب الأول المحقق عام 2010، فجاء عنوانها: «كما في المرة الأولى». وأشارت إلى أنه «لم يسبق لأي دولة أن توجت في الوقت نفسه بطلة للعالم لدى السيدات والرجال».

وكان المنتخب الإسباني للسيدات أحرز اللقب العالمي عام 2023.

وكتبت صحيفة «لا فانجارديا» الكاتالونية: «إسبانيا تحكم العالم، حقيقة كانت كرة قدمها تعكسها بالفعل، وجاءت كأس العالم لتؤكدها. النجمة الثانية تشق طريقها بالفعل إلى شبه الجزيرة، لتستقر على صدر منتخب رائع يضم بطلًا جديدًا».

وسلطت الصحيفة الضوء على صاحب هدف المباراة فيران توريس، غادّة أنه «يفتح أبواب الخلود».

أما صحيفة «إيه بي سي» التي أضافت نجمتين إلى عنوانها لهذه المناسبة، فلم تجد سوى صفة واحدة لوصف الوضع: «لا تُقهر».

ورأت «إل باييس» أن «إسبانيا تدخل عالم الخلود بهذا اللقب العالمي الثاني على حساب حاملة اللقب، التي جرى تقليص خطورتها إلى حد شبه العدم».

وأضافت الصحيفة أن الأرجنتين «لم تسدد أي كرة قبل هدف لا روخا، في واقعة غير مألوفة. فلم يسبق لأي منتخب أن أنهى 90 دقيقة من نهائي كأس عالم من دون أن يجرب حظه بالتسديد. ولم يفعل ذلك أي منتخب أيضًا حتى الدقيقة 117».

وبالنسبة إلى «إل باييس»، فإن «أداء منتخب لويس دي لا فوينتي فكك منتخب الأرجنتين بقيادة الرقم 10 الأسطوري ليونيل ميسي، وأرهقه بأسلوب لعبه، ووخزه بسلسلة من التسديدات، قبل أن يجهز عليه في النهاية بقدمه اليسرى. لقد ودّع ميسي في كأس العالم بأداء جماعي استثنائي».