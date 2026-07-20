أجهزة استشعار الزلازل تلتقط احتفالات الإسبان باللقب

لم تُسمع احتفالات تحقيق المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم كأس العالم 2026، في أرجاء بلادهم فحسب، بل أمكن أيضًا الشعور بها تحت الأرض، بعدما التقطتها أجهزة استشعار الزلازل.

وأعلن علماء مختصين في علم الزلازل، الإثنين، أن أجهزة قياس الزلازل المنتشرة في أنحاء إسبانيا رصدت اهتزازات ناجمة عن احتفال المشجعين بعد الهدف الذي سجله فيران توريس، لاعب «لا روخا»، في نهائي أمام الأرجنتين، الذي منح الفريق الإسباني لقبه العالمي الثاني، بعد أول عام 2010.

وأوضح مركز «جيوساينسز برشلونة» أن باحثيه حللوا بيانات المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، ومعهد كاتالونيا الجيولوجي والخرائطي، وأظهرت إشارات غير اعتيادية مرتبطة بالاحتفالات في مدن عدة، بينها الجيسيراس وبرشلونة وقادش وغرناطة.

وكشف المركز في بيان صحافي عن أن أجهزة الاستشعار التقطت ثلاث موجات واضحة من النشاط خلال المباراة، الأولى بعد هدف توريس في الدقيقة 106 من المباراة التي احتكم خلالها إلى شوطين إضافيين بعد التعادل السلبي في نيوجيرزي، والثانية عقب هدف آخر أُلغي لاحقًا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، والثالثة والأقوى، بعد صافرة النهاية.

وبيّن العلماء أن هذه التحركات تُعد مثالًا على «النشاط الزلزالي المُحدث» الناتج عن النشاط البشري، وفي هذه الحالة عن آلاف المشجعين الذين قفزوا وهتفوا واحتفلوا في الوقت ذاته.

وسبق لأجهزة الاستشعار أن رصدت اهتزازات مماثلة خلال فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس أوروبا 2024، عندما أدى هدفًا لنيكو وليامس، وميكل أويارسابال إلى حركات أرضية قابلة للقياس في مدريد وبرشلونة.