stc tv تنقل الأجواء الحماسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر قناة مخصصة ومحتوى رقمي تفاعلي

تزامنًا مع انطلاق منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، تؤكد مجموعة stc التزامها بدورها شريكًا رائدًا ومؤسسًا لهذا الحدث العالمي، من خلال تقديم تجربة بث رقمية استثنائية عبر منصتها stc tv، التي خصصت قناة stc EWC لنقل ومتابعة مجريات البطولة لحظة بلحظة، ونقل الأجواء الحماسية للجمهور حول العالم، من أجل تمكين عشاق الرياضات الإلكترونية من متابعة جميع أحداث وفعاليات البطولة.

وتواكب قناة البطولة على stc tv الفعاليات الميدانية كافة، والبث المباشر للمباريات، إلى جانب تقديم محتوى تفاعلي غني، يشمل تحليلات مباشرة، ومقاطع حصرية، وتغطيات من قلب مواقع المنافسة، ما يجعلها الوجهة الرقمية الأولى لعشاق الرياضات الإلكترونية خلال البطولة.

وتستند المنصة في خدماتها إلى بنية تقنية متقدمة تتيح إعادة المشاهدة حتى 14 يومًا لقنوات البث المباشر، ضمن مكتبة رقمية ضخمة تتجاوز 208 آلاف عنوان، تغطي مختلف فئات المحتوى الترفيهي، إلى جانب أكثر من 130 قناة بث مباشر، تضمن تنوعًا في الخيارات وجودة في العرض.

ويأتي هذا الدور امتدادًا لريادة stc في تعزيز نمو قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال دعم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية، من خلال تغطية شاملة للبطولة على قناة متخصصة بجودة عالية، مستفيدة من الموارد والإمكانات التقنية المتطورة لمجموعة stc، التي تمكنها من تقديم تجربة مشاهدة رائعة وتغطية مميزة للبطولة.