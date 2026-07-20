من هو ميندي مهاجم الفيصلي الجديد؟

في 20 مارس 1994 ولد السنغالي ألكسندر ميندي، مهاجم فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الجديد، بمدينة تولون الفرنسية، ونشأ في بيئة كروية محفزة، حيث برز وسط عائلة قدمت أسماء بارزة في عالم اللعبة، فهو ابن عم بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال السابق، ونامباليس ميندي، لاعب واتفورد الإنجليزي الحالي.

يتمتع ميندي بطول قامة يصل إلى 1.84 متر، وبنية جسدية قوية، منحته ثقلًا كبيرًا داخل منطقة الجزاء، وظهرت موهبته منذ الصغر في الأكاديميات الفرنسية، وتلقى أساسياته الرياضية الأولى في الفئات السنية، وتدرج حتى رصدته أعين كشافي نادي نيس الفرنسي، الذي منح اللاعب فرصة الوجود في الفريق الرديف عام 2013، صاقلًا قدراته التهديفية المبكرة.

بدأت رحلة إثبات الذات الفردية عبر سلسلة من الإعارات المتتالية لاكتساب الخبرة، والمشاركة الأساسية، لينتقل في يناير 2014 إلى نادي ستراسبورج في دوري الهواة، حيث سجل ستة أهداف خلال 13 مباراة، تلتها إعارة أخرى في سبتمبر 2014 مع نادي نيم أولمبيك بالدرجة الثانية، خاض فيها غمار أولى مبارياته الاحترافية الكاملة، ليعود بعد ذلك إلى نيس في صيف 2015، ويسجل ظهوره الأول في الدوري الفرنسي الممتاز، محرزًا هدفه الأول في المسابقة أمام بوردو.

شهدت المسيرة اللاحقة تنقلًا مدروسًا بين أندية النخبة والدرجة الثانية في فرنسا، إذ وقع لنادي جانجون في يونيو 2016، مقابل صفقة قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، قبل أن ينتقل في صيف 2017 إلى بوردو بعقد يمتد أربعة مواسم، ومن ثم خوض تجارب بنظام الإعارة برفقة جانجون مجددًا، ثم ستاد بريست.

تمثلت المحطة الأبرز بمسيرته الكروية في فرنسا مع نادي كاين، الذي انضم إليه عام 2020، وهناك حقق المهاجم منجزاته الأهم بتتويجه هدافًا للدوري الفرنسي الدرجة الثانية في موسم 2023ـ2024، واختير ضمن تشكيلة العام المثالية في المسابقة ذاتها، وفي 29 أكتوبر 2024 دخل تاريخ كاين بصفته الهداف التاريخي للنادي بعد تسجيله الهدف رقم 70، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيريل واتير.

على الصعيد الدولي، اختار تمثيل منتخب غينيا بيساو نظرًا لجذوره العائلية التي تنتمي إلى السنغال وغينيا بيساو والعديد من الدول الإفريقية.

قضى صاحب الـ32 عامًا موسم 2025ـ2026 مع نادي مونبلييه في الدرجة الثانيةـ محرزًا 15 هدفًا خلال 37 مباراة بجميع البطولات.

في السعودية، يحلم ميندي بتكرار تألق قريبه جوميز، الذي صال وجال مع الهلال السعودي قبل عدة مواسم، الأمر الذي يأمل الفتى القادم من فرنسا تكراره مع نادي الفيصلي.