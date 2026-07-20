الخلود يبحث عن بديل كوزاني

دخلت إدارة نادي الخلود في مفاوضات جادة مع ثلاثة حراس مرمى، بينهم أجنبي، للتوقيع مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تفتتح الأربعاء المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأبلغ المصدر ذاته أن إدارة النادي القصيمي تسعى جاهدة إلى تسريع إغلاق هذا الملف، بناءً على رغبة الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب الفريق، بهدف لحاق الحارس الجديد بالمعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في مدينة اليكانتي الإسبانية، ضمن برنامج الإعداد، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبيّن المصدر أن مركز حراسة المرمى في الفريق يقتصر على مهند اليحيى، وفارس المطيري «21 عامًا»، بعد نهاية إعارة الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، الذي عاد إلى ناديه بلاتينزي.

من جهة أخرى، يخوض الفريق القصيمي ثاني مواجهاته التجريبية عند الـ 08:00 من مساء الثلاثاء، أمام ألباسيتي الإسباني على ملعب بيناتارأرينا، على أن تشهد مشاركة يزن هوساوي، الظهير الأيسر، والجناح سعد المطيري، اللذين لم يكونا في المباراة الأولى أمام كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي «1ـ1».