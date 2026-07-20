انطلاق معرض الكتاب للأطفال في «إثراء»

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، مبادرة أرامكو السعودية ـ معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة، في الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2026.

وحلّت سوريا ضيف شرف في النسخة السادسة، وافتتح محسن مهباش، القائم بأعمال سفارة سوريا لدى السعودية، الجناح السوري، الذي يضم أكثر من 250 عنوانًا تتمحور في أدب الطفل.

وأوضحت السفارة السورية في تصريح لها أن المشاركة، «ضيف شرف» في الدورة، تأتي تقديرًا للمكانة التي يحتلها أدب الطفل السوري، ولإسهاماته الرائدة في تأسيس وتطوير أدب الطفل العربي الحديث، وإثراء الثقافة العربية الموجّهة للأطفال، الذين يمثلون صُنّاع المستقبل.

ويبرز الجناح السوري نماذج ناجحة من التعاون بين دور نشر سورية وسعودية في إنتاج كتب وقصص الأطفال، بما يعكس مستوى الشراكة الثقافية القائمة بين البلدين، ويسهم في تعزيز التقارب الفكري والاجتماعي من خلال أدب الطفل، بوصفه أحد أهم أدوات بناء الوعي وترسيخ القيم.

ويشارك عدد من المؤلفين السوريين في الجلسات الحوارية والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب عرض إصداراتهم التي نُشر جانب كبير منها عبر دور نشر ومؤسسات ثقافية سعودية، ما يعكس الدعم والاحتضان اللذين حظي بهما الإبداع السوري في مجال أدب الطفل، ولا سيما خلال الأعوام الماضية.

من جانبها، أكدت غدير يماني، رئيسة مكتبة إثراء المكلّفة، أن المعرض يُعد جزءًا من قضية القراءة التي يتبناها المركز، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، كما يوفّر بيئة ثقافية تفاعلية تُسهم في صقل مهارات الطفل، وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات، عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وسط مشاركة 52 دار نشر محلية وعالمية متخصصة في أدب الأطفال، ويعد المعرض منصة ثقافية متكاملة مخصصة للأطفال من عمر أربعة إلى 14 عامًا، ويهدف إلى غرس حب القراءة، وتقديم تجربة تفاعلية تجمع بين الكتب والأنشطة الإبداعية بأكثر من 23 فعالية متنوعة.

ويستقطب المعرض عبر دوراته المتعاقبة مشاركات من دول أوروبية وعربية وآسيوية، فيما يتم التركيز على الهوية العربية وتعدد اللغات، وسط برامج موجهة لتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال، ومنصات توقيع كتب ولقاءات مباشرة مع أبرز مؤلفي أدب الطفل، حيث يجمع المعرض الذي ينظمه المركز بشكل سنوي نخبة من الناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة لتعزيز ثقافة القراءة منذ الصغر عبر برامج مبتكرة.

يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من البرامج المصاحبة، بـ 23 فعالية، تشمل: ورش عمل، وجلسات سرد قصص تفاعلية، ولقاءات فكرية مع نخبة من المتخصصين في أدب الطفل، إلى جانب جلسات حوارية، وأربع منصات توقيع كتب للأطفال واليافعين.

يشار إلى أن المعرض استقطب على مدى دوراته السابقة مشاركات من دول بارزة، ما يعكس مكانته الدولية، على النحو التالي: بلجيكا شاركت عام 2021، والسويد عام 2022، وفرنسا عام 2023، ومصر عام 2024، وكوريا الجنوبية عام 2025، وسوريا المتشاركة في العام الجاري 2026.