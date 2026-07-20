ميسي يطير إلى ميامي.. و«La Nacion» تكشف التفاصيل

كشفت صحيفة «La Nacion» الأرجنتينية عن أن ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، وزميله رودريجو دي بول، لم يرافقا بعثة «الألبيسيليستي» في رحلة العودة إلى بلادهم، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026، فجر الإثنين، أمام المنتخب الإسباني.

وبحسب الصحيفة ذاتها، توجه ميسي ودي بول مباشرة إلى مدينة ميامي الأمريكية، في وقت غادرت فيه بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى بوينس آيرس العاصمة، استعدادًا لاستقبال الجماهير، وإنهاء الارتباطات الرسمية الخاصة بالمشاركة في البطولة.

من جهته، أعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة عن قائمة اللاعبين الذين غادروا مع البعثة إلى الأرجنتين، وضمت إيميليانو مارتينيز، وخوليان ألفاريز، وإنزو فرنانديز، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، ولاوتارو مارتينيز، وناويل مولينا، وأليكسيس ماك أليستر، ولياندرو باريديس، ونيكولاس تاجليافيكو، وجونزالو مونتييل، وجيوفاني لو سيلسو، وإيزيكيل بالاسيوس، وجوليانو سيميوني، ونيكولاس أوتاميندي.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بخسارة المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني، ليكتفي بالمركز الثاني، وسط حالة من الحزن بين الجماهير واللاعبين، ولا سيما مع الغموض الذي يحيط بمستقبل عدد من نجوم المنتخب، أبرزهم ليونيل ميسي.