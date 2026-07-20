13 لاعبا ولاعبة يتوجون بذهب الكوراش

انتهت منافسات بطولة منطقة مكة المكرمة للكوراش بالصالة الأولمبية في نادي جدة، بمشاركة 43 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا في 14 وزنًا، ضمن مختلف الفئات العمرية، الأحد.

وحصل 13 لاعبًا ولاعبة على الميدالية الذهبية في مختلف الأوزان والفئات.

وفي منافسات الرجال لوزن «60» كجم، حصل عبد الرحمن الحربي على الميدالية الذهبية، وفي وزن «73» حصد خالد الحربي الميدالية الذهبية، وتمكن عبد العزيز الخالدي من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن «90»، فيما أحرز ريان الجهني الميدالية الذهبية في وزن «100»، وتُوج سعد البيشي بالميدالية الذهبية في وزن «+100».

وفي منافسات السيدات، حصدت دنيا غريب الميدالية الذهبية، بعد فوزها على وديان المولد، التي نالت الميدالية الفضية.

وفي منافسات الناشئين تحت 17 عامًا، حقق مالك القرشي الميدالية الذهبية في وزن «50»، وحصد فارس صالح الميدالية الذهبية في وزن «60»، فيما أحرز يوسف دباغ الميدالية الذهبية في وزن «66»، وتمكن عبد الله الزهراني من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن «73».

وفي منافسات الناشئات تحت 17 عامًا، تُوجت أسماء تركي بالميدالية الذهبية في وزن «63»، فيما حصدت رازن ميرابي الميدالية الذهبية في وزن «70». وفي منافسات الناشئين تحت 15 عامًا، نال عبد الله السليماني الميدالية الذهبية في وزن «34».