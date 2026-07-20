الصحافة الأرجنتينية ترثي مسيرة «البرغوث» قبل الإعلان الرسمي

هيمنت مشاعر الحزن والفخر على عناوين الصحف ووسائل الإعلام الأرجنتينية، عقب نهاية المشوار الدولي للأسطورة ليونيل ميسي، الذي لم يُعلن بشكل رسمي حتى الآن اعتزاله اللعب دوليًا.

وأجمع الإعلام الأرجنتيني على الإشادة بما قدمه قائد «التانجو» طوال مسيرته، على الرغم من النهاية المؤلمة، بعد خسارة المباراة النهائية في كأس العالم 2026، أمام المنتخب الإسباني الشاب.

ووصفت قناة «TyC Sports» المشهد بعنوان جاء فيه: «نهاية المعجزة.. والجميع فخور بالمنتخب في كل مكان في الأرجنتين»، في إشارة إلى الامتنان الكبير لما حققه المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي خلال الأعوام الماضية.

واستحضرت صحيفة «Olé»، واحدة من أكثر الصور تأثيرًا في مسيرة قائد الأرجنتين الملقب بـ«البرغوث»، وكتبت: «ميسي.. بدموع ذات معانٍ مختلفة عن عام 2016، وفي المكان نفسه، يقف أمام جماهير المنتخب الأرجنتيني وعلى عنقه الميدالية الفضية، بينما يحييه الجميع»، في مقارنة بين دموع الاعتزال قبل أعوام، ودموع الوداع التي حملت هذه المرة مشاعر الامتنان والتقدير.

واختصرت قناة «ESPN Argentina» المشهد بعنوان حمل كثيرًا من الدلالات، جاء فيه: «ميسي.. والوداع المستحيل الذي سيخلد في الذاكرة»، مؤكدة على أن نهاية رحلته الدولية ستبقى واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.

ونشرت صحيفة «La Nación» مقالًا عاطفيًا جاء فيه: «ميسي، الرجل، والمعجزة، خسر أمام المنتخب الذي طارده لأجل ارتداء قميصه، لقد مثّل العلم الأرجنتيني بشغف، وانتهى بدموع وكأنه فتى في بداية العشرينيات من عمره»، في امتنان لما قدمه قائد المنتخب الأرجنتيني من إخلاص وتفانٍ طوال مسيرته مع «الألبيسيليستي».

وعكست هذه العناوين حجم المكانة التي يحتلها ليونيل ميسي في وجدان الأرجنتينيين، إذ طغت مشاعر الفخر والامتنان على التغطيات الإعلامية، التي رأت أن ما قدمه قائد «التانجو» سيظل إرثًا خالدًا في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بغض النظر عن الطريقة التي انتهت فيها رحلته الدولية.