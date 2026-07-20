سكاي سبورتس: إنزاجي يغازل باستوني

أبدى الايطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الاول لكرة القدم، رغبة جادة في ضم مواطنه أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان الايطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق الأربعاء المقبل، وفق قناة «سكاي سبورتس»، الإثنين.

وأشارت القناة الإيطالية، إلى أن ادارة الهلال لم ترسل عرضًا رسميًا لنظيرتها في إنتر، تطلب فيه خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وسبق لإنزاجي أن أشرف على تدريبات باستوني، إبان قيادته دفة إنتر الفنية، في ثلاثة مواسم ابتداء من 2021 قبل انتقاله إلى تدريب الهلال، وقاده إلى تحقيق لقب الدوري الإيطالي 2023ـ2024، ووصافة دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2023 و2024.

وتقدر القيمة السوقية لباستوني بنحو 65 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وانضم باستوني إلى الإنتر، قادمًا من أتلانتا في أغسطس 2017، بمبلغ يصل نحو 40 مليون يورو.

ولعب باستوني مع منتخب بلاده 43 مباراة دولية، كانت الأولى في نوفمبر 2020، وكان ضمن القائمة المستدعاة إلى بطولة يورو 2021، التي فازت بها إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح «3ـ2»، في ملعب ويمبلي.