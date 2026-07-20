طيران الرياض يفعّل طلبيات «إيرباص»

فعّل طيران الرياض، الإثنين، حقوق شراء ست طائرات إضافية من طراز إيرباص «A350-1000»، وذلك خلال معرض فارنبرة الدولي للطيران 2026، ليرتفع بذلك إجمالي طلباته المؤكدة من هذا الطراز إلى 31 طائرة.

وطلب الناقل الوطني الجديد 60 طائرة من طراز «إيرباص A321»، ليصل إجمالي الطائرات المطلوبة من «إيرباص» إلى 91 طائرة، مع احتفاظ الشركة بحقوق شراء 19 طائرة إضافية بما يوفر له مرونة أكبر لدعم خططه التوسعية في المستقبل.

وستشكل طائرة إيرباص «A350-1000» ركيزة أساسية في عمليات طيران الرياض للرحلات البعيدة المدى، إذ ستمكن الناقل من ربط مدينة الرياض بالوجهات الرئيسة في آسيا، وأوروبا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الشمالية وغيرها.

ويأتي هذا الإعلان ليعزز مسيرة الشركة نحو بناء شبكة عالمية بعد إطلاق أولى رحلاته التجارية المنتظمة بين الرياض ولندن في 10 يونيو الماضي، باستخدام أسطوله الجديد، حيث تمثل هذه الخطوة محطة جديدة في استراتيجية الشركة طويلة الأمد لبناء أحد أحدث وأكثر الأساطيل كفاءة على مستوى العالم.

وترتكز استراتيجية طيران الرياض للاستدامة على اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «رولز رويز» لتقديم خدمات «TotalCare»، ويلتزم الطيران باستخدام أسطوله لوقود الطيران المستدام «SAF» بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030، بما يعزز جهوده لخفض الانبعاثات الكربونية ودعم خطط التوسع المستدام.