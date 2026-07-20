الاتحاد البلجيكي يودع جارسيا

يغادر الفرنسي رودي جارسيا منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، والذي تولاه فبراير 2025 وقاده خلاله إلى ربع نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي الإثنين.

وقال جارسيا وفق ما نقل عنه بيان الاتحاد: «بعد مشاورات مع الاتحاد البلجيكي، قررنا عدم مواصلة هذه المسيرة الممتازة التي امتدت على مدى الأشهر الـ18 الماضية».

وبقيادة ابن الـ62 عامًا الذي خلف الألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو في هذا المنصب، بلغ المنتخب البلجيكي ربع النهائي في كأس العالم حيث خسر أمام إسبانيا التي توجت الأحد باللقب على حساب الأرجنتين بطلة 2022.

ومنذ توليه المسؤولية في فبراير 2025 على رأس منتخب يعاني صدمة إخفاقين «الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022، ومن ثمن نهائي كأس أوروبا 2024»، أعاد المدرب الفرنسي الحيوية إلى تشكيلة «الشياطين الحمر» الذين دخلوا مونديال 2026 على خلفية 13 مباراة متتالية من دون هزيمة، رفعوها إلى 18 في النهائيات، قبل السقوط أمام الإسبان 1-2 في ربع النهائي.

وعزز المدرب السابق لليل وروما ومرسيليا وليون ونابولي والنصر شرعيته أولًا بتحقيق هدفين أساسيين هي الإبقاء على بلجيكا في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة.

وإلى جانب الأرقام، نجح جارسيا في إدارة مرحلة الانتقال بين الجيل الذهبي بقيادة إيدن هازار والموجة الجديدة من اللاعبين الموهوبين بقيادة جيريمي دوكو.