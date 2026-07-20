الهلال يقبل هدية جوميز ويضم الصرنوخ

يتوجَّه محمد الصرنوخ، الظهير الأيمن الشاب، من المعسكر الإعدادي لفريق الفتح الأول لكرة القدم في إسبانيا إلى معسكر الهلال في النمسا، للانضمام إلى فريقه الجديد، الذي ضمَّه بعقدٍ لمدة 5 مواسم.

وأعلن الناديان، مساء الإثنين، عن انتقال الصرنوخ، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى فريق الهلال الأول.

وأشار الفتح، الذي وافق على بيع المدة الباقية من عقد ظهيره الشاب، إلى تدرُّج اللاعب في الفئات العمرية للنادي، من فريق براعم تحت 13 عامًا إلى الفريق الأول.

وقال الهلال: «سينضم اللاعب إلى معسكر الفريق الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الرياضي المقبل».

وصعّد البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للفتح، الصرنوخ إلى الفريق الأول مطلع العام الجاري، وأشركه في عشر مبارياتٍ، كُلُّها ضمن دوري روشن السعودي، بواقع اثنتين أساسيًا، وثمانٍ بديلًا.

وخاض اللاعب مباراته الأولى مع فريق الفتح الأول في 3 يناير الماضي أمام الشباب، لحساب الجولة الـ 13، عندما دخل بديلًا ولعِب 11 دقيقة.

وجاءت مشاركتاه بصفة أساسية أمام الفيحاء، في الجولة الـ 18، والأخدود، في الجولة العاشرة المؤجلة.

وعلى مستوى المنتخبات، مثّل الصرنوخ المنتخبين السعودي تحت 16 و18 عامًا.