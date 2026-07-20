«Dplus Kia» يخطف لقب «ليج أوف ليجيندز»

تُوج فريق «Dplus Kia» بلقب «ليج أوف ليجيندز» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك عُقب الفوز على الفريق الفرنسي «Karmine Corp» بنتيجة 3ـ0، في المباراة النهائية.

ويُعد هذا اللقب الأول للفريق في بطولة حضورية «LAN» خلال موسم 2026، وأول كأس يُحرزه في بطولة دولية كبرى، منذ نحو 6 أعوام، والذي حصد على إثرها جائزة قدرها 600 ألف دولار من إجمالي الجوائز، و1000 نقطة في الصراع على لقب بطولة الأندية.

وفي رحلةٍ شائكة إلى النهائي، هبط «Dplus Kia» مبكّرًا إلى مسار الخاسرين ضمن مرحلة المجموعات، بعد هزيمته أمام «AG AL» لكنه سرعان ما استعاد توازنه، وحقق سلسلة انتصارات نظيفة في مواجهات وفق نظام الأفضل من ثلاث مباريات على كل من البرازيلي «FURIA»، والأوروبي «G2 Esports»، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، وهُناك واصل الفريق الكوري الجنوبي مسيرته بإقصاء فريق «Gen.G»، حامل لقب نسخة 2025، والتأهل إلى النهائي.

من جهته، نجح فريق «Karmine Corp»، في تحقيق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما قلب تأخره إلى انتصار على «T1» عملاق الدوري الكوري، بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخة 2024، وبطل العالم الحالي، ضمن مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، ليدخل المواجهة الحاسمة مع Dplus Kia.

ودخل بطلا النسختين السابقتين من منافسات «ليج أوف ليجيندز »في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، T1 وGen.G، ساحة المنافسة على المركز الثالث، بعدما ودّع كلاهما البطولة من الدور نصف النهائي، وأثبت الغريمان من كوريا الجنوبية استحقاقهما للألقاب السابقة بتقديم سلسلة تنافسية قوية انتهت بترجيح الكفّة لصالح Gen.G بنتيجة 2-1، ليظفر بالمركز الثالث وبجائزة مالية قدرها 220 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة.

وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الرياضي الأبرز على روزنامة فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية.