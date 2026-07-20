سباقات الخيل.. كأس الأمير عبد الله الفيصل ينضم إلى الفئة الثالثة

قرر الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «IFAHR»، ترقية كأس الأمير عبد الله الفيصل للخيل العربية الأصيلة إلى تصنيف الفئة الثالثة دوليًا «G3»، في خطوة تؤكد النمو المتسارع الذي تشهده سباقات الخيل العربية الأصيلة في السعودية، وتعكس جهود نادي سباقات الخيل في تطوير المنظومة والارتقاء بها إلى أعلى التصنيفات العالمية بحسب بيان نشره النادي الإثنين.

وبهذه الترقية، يصبح كأس الأمير عبد الله أحد أبرز كؤوس موسم الطائف والمصنف ضمن أعلى السباقات في المنطقة، بجائزة تبلغ مليون ريال، وعلى مسافة تمتد إلى 2000 متر.

كما تنضم الكأس إلى نخبة الأشواط الفئوية الكبرى على المسار الرملي للخيل العربية الأصيلة لعمر أربع أعوام فأكثر على المستوى الدولي، لتواصل تعزيز مكانة السعودية في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

من جانبه قال الأمير سلمان بن عبد الله آل سعود الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل: «تمثل ترقية كأس الأمير عبد الله الفيصل - رحمه الله - إلى الفئة الثالثة دوليًا محطة مهمة في مسيرة تطوير سباقات الخيل العربية الأصيلة بالسعودية، وتعكس المكانة المتنامية التي وصلت إليها سباقاتنا على الساحة الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية النادي الهادفة إلى بناء روزنامة سباقات تنافسية ترتقي بجودة السباقات وتعزز حضور السعودية كوجهة رائدة لرياضة سباقات الخيل».

وأضاف الرئيس التنفيذي للنادي: «يجسد هذا الإنجاز التزام النادي المستمر بتطوير سباقات الخيل العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة السعودية على خارطة سباقات الخيل العالمية، ويواكب الإرث التاريخي والثقافي الذي تمثله الخيل العربية في السعودية».

ويحتضن ميدان الملك خالد بالطائف 25 سبتمبر المقبل سباق كأس الأمير عبد الله الفيصل «الفئة الثالثة دوليًا»، ضمن أمسية كبرى تضم أيضًا كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، المصنف أيضًا ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، إلى جانب كؤوس الطائف وعكاظ، وذلك ضمن موسم سباقات الطائف 2026، الذي ينطلق 24 يوليو، ويمتد على مدار 10 أسابيع.