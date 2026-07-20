الكسار يستمر قدساويا حتى 2029

مدَّد نادي القادسية العلاقة التعاقدية مع أحمد الكسار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2029، حسبما أعلنه، مساء الإثنين.

وانضمَّ الكسار إلى الفريق الشرقاوي مطلع عام 2024، ومثَّله في سبع مبارياتٍ رسميةٍ، في ظل اعتماد الجهاز الفني على البلجيكي كوين كاستيلس حارسًا أساسيًّا.

ووقَّع الحارس، البالغ من العمر 35 عامًا، عقدًا جديدًا، الإثنين، داخل مقر النادي في الخُبر، يمتدُّ حتى 2029.

ويستعدُّ القادسية للموسم الجديد في إسبانيا، تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز. وحتى الآن، لم يلتحق الكسار بالفريق لحصوله على إجازةٍ بعد العودة من المشاركة السعودية في كأس العالم 2026.

ومثَّل الحارس الدولي فرق الرائد، والاتفاق، والفيصلي، والفيحاء قبل الانضمام إلى القادسية موسم 2023ـ2024 الذي انتهى بعودته إلى دوري روشن السعودي.

وفي مايو الماضي، كشفت «الرياضية»، عبر موقعها الإلكتروني، عن اتفاق القادسية مع الكسار على تمديد عقده.