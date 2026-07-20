اتحاد التنس يلزم اللاعبات باختبار تحديد الجنس

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، عقب تحديث سياسة الأهلية الخاصة بمشاركة اللاعبات في البطولات، أنه سيطلب من اللاعبات اجتياز اختبارٍ جيني، سيُجرى لمرَّةٍ واحدةٍ لإثبات أهليتهن للمشاركة في بطولات الاتحاد.

وذكر الاتحاد، أن الاختبار سيُجرى مرَّةً واحدةً في العمر للكشف عن جين "إس أر واي" الذي يساعد في تحديد الجنس البيولوجي، ويمكن إجراؤه عن طريق مسحةٍ من الخد، أو تحليل الدم، وستدخل السياسة الجديدة ‌حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء.

وكانت السياسة السابقة ​للاتحاد ‌تسمح ⁠للنساء المتحوِّلات ​جنسيًّا بالمشاركة إذا ⁠أُعلِن عن جنسهن «أنثى»، ثم حافظن على مستوى منخفضٍ من هرمون التستوستيرون لمدة عامين قبل المنافسة.

ولا توجد حاليًّا أي لاعباتٍ متحوِّلاتٍ جنسيًّا يمارسن اللعبة على الصعيد الاحترافي.

وقال متحدِّثٌ باسم الاتحاد لرويترز: «سيتم تأكيد أهلية المشاركة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من خلال عملية فحصٍ إلزاميةٍ، تجرى مرَّةً واحدةً للكشف عن جين ‬إس أر واي».

وأضاف: «سيبدأ فحص اللاعبات في 2026، مع اتباع كافة ⁠الضمانات المناسبة للسرية وحماية البيانات، بالتزامن مع برنامجٍ شاملٍ ‌لإشراك اللاعبات».

وكانت مارتينا نافراتيلوفا، الحاصلة على 18 لقبًا بمنافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، من أشد المنتقدين لإشراك الرياضيين المتحوِّلين ‌جنسيًّا، في حين أوضحت أرينا سبالينكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، العام الماضي، أنه سيكون من غير العدل أن ⁠تواجه السيدات ⁠لاعباتٍ متحوِّلاتٍ جنسيًّا.