إنجلترا تودّع الأسطورة كيجان

أعلنت عائلة كيفن كيجان، النجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا، وفاته، الإثنين، عن 75 عامًا بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

وكان كيجان «63 مباراةً دولية و21 هدفًا»، أحد أبرز لاعبي جيله، قد شُخِّص بإصابته بسرطانٍ في المرحلة الرابعة، وخضع للعلاج في يناير.

وأضاف البيان: «اللاعب والمدرب السابق لمنتخب إنجلترا كان يصارع السرطان، وكان محاطًا بزوجته وابنتيه في لحظاته الأخيرة».

وحقق كيجان، المهاجم الشهير بحيويته ونشاطه داخل الملعب والملقَّب بـ «الفأر الجبَّار»، لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرَّاتٍ، ودوري الأبطال مرَّةً واحدةً مع ليفربول بين 1971 و1977 قبل انتقاله إلى هامبورج الألماني عام 1977، والفوز معه بالدوري الألماني 1979، وقيادته إلى نهائي دوري الأبطال 1980.

كذلك نال جائزة الكرة الذهبية أثناء فترة لعبه مع هامبورج في مناسبتين 1978 و1979. وعاد لاحقًا إلى إنجلترا ليلعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل قبل دخوله عالم التدريب.

ومدربًا، قاد كيجان نيوكاسل للصعود إلى الدوري الممتاز عام 1993، ورسَّخه بين أبرز فرق البطولة حيث لُقِّب الفريق بـ «الاستعراضيين» عندما حلَّ وصيفًا لمانشستر يونايتد عام 1996.

وتولى لاحقًا تدريب فولهام «1997ـ1999»، ثم قاد منتخب إنجلترا بين عامَي 1999 و2000. كذلك أمضى أربعة أعوامٍ مدربًا لمانشستر سيتي «2001ـ2005» قبل اختتام مسيرته التدريبية بعودةٍ قصيرةٍ إلى نيوكاسل عام 2008.