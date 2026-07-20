أخضر اليد يحسم الصدارة الآسيوية

حسم المنتخب السعودي لكرة اليد تحت 20 عامًا صدارة المجموعة الأولى بفوزه 35ـ30 على نظيره الصيني المستضيف، الإثنين، في ختام دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 19.

وحقق أخضر اليد انتصاره الرابع تواليًا بعد أن حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة في الجولة الماضية.

ونال عبد الله المرهون، لاعب المنتخب السعودي، جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة اليد بحسابه في منصة «إكس».

وتُلعَب البطولة بمشاركة 12 منتخبًا آسيويًّا، تم توزيعها على مجموعتين، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى من كلٍّ منها إلى الدور ربع النهائي.

وتنال المنتخبات الأربعة الأولى في المنافسات بطاقات التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد للشباب 2027.