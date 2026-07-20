السبت.. 13 مواجهة في «The Comeback» وجوشوا يتحدّى برينجا

تتَّجه أنظار عشاق الملاكمة حول العالم إلى جدة التي تستضيف، 25 يوليو الجاري، حدث «The Comeback» العالمي.

ويجمع الحدث الرياضي المرتقب نخبةً من أبرز الملاكمين المحترفين، يتقدَّمهم البريطاني أنتوني جوشوا، والألباني كريستيان برينجا ضمن سلسلةٍ من النزالات الدولية التي تُعزِّز مكانة السعودية بوصفها وجهةً رئيسةً لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وتجري النزالات في «جدة سوبر دوم» ضمن برنامجٍ، يمتدُّ أربعة أيامٍ، ويشمل استقبال الملاكمين، والمؤتمر الصحافي الرسمي، وفعاليات الوزن، وصولًا إلى ليلة النزال الرئيسة التي تتضمَّن 13 مواجهةً احترافيةً بمشاركة أبطالٍ ومواهبَ صاعدةٍ من مختلف دول العالم.

وتحظى المواجهة الرئيسة بين جوشوا وبرينجا باهتمامٍ واسعٍ، إذ تُمثِّل عودةً مهمةً للملاكم البريطاني إلى الحلبة حيث سيسعى إلى استعادة موقعه بين كبار الوزن الثقيل، والاقتراب مجدَّدًا من المنافسة على الألقاب العالمية، فيما يدخل الألباني النزال بسجلٍ احترافي مميَّزٍ وطموحٍ لمواصلة صعوده في تصنيفات اللعبة العالمية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تتضمَّن البطاقة الرئيسة عددًا من النزالات على ألقابٍ عالميةٍ وقاريةٍ، إلى جانب مشاركة مواهبَ سعوديةٍ واعدةٍ، منهم الملاكمان محمد العقل وزياد المعيوف في خطوةٍ، تعكس تطور رياضة الملاكمة في السعودية، واتساع قاعدة الممارسين والمحترفين فيها.

ويأتي الحدث امتدادًا لسلسلة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها السعودية ضمن مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، واستقطاب أبرز المنافسات العالمية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ويعزِّز مكانة جدة على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى.

ومن المتوقَّع أن يستقطب الحدث حضورًا جماهيريًّا وإعلاميًّا واسعًا في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الملاكمة عالميًّا، وما تُمثِّله المواجهة الرئيسة من أهميةٍ على مستوى الوزن الثقيل خلال عام 2026.