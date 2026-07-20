الحبشي إلى معسكر الهلال

انتقل الجناح نواف الحبشي، رسميًا الإثنين، إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم قادمًا من الحزم، الذي وافق على بيع المدة الباقية من عقده.

وأعلن الناديان، مساء الإثنين، عن الصفقة، وكشف الهلال عن توقيعه عقدًا لثلاثة مواسم مع اللاعب. وأكد الحزم موافقته على «طلب الأشقاء في إدارة الهلال بانتقال اللاعب نواف الحبشي بشكل نهائي».

وسيلتحق الجناح، البالغ من العمر 28 عامًا، بمعسكر فريقه الجديد، الجاري في النمسا استعدادًا للموسم المقبل.

وخاض اللاعب 29 من مباريات دوري «روشن» الموسم الماضي، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، لعِب مباراة واحدة وأحرز هدفًا.

والثلاثاء الماضي، كشفت «الرياضية» على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر خاصة، عن اتفاق الناديين على انتقال اللاعب من الحزم إلى الهلال، على أن يمنحه «الأزرق» عقدً لثلاثة مواسم.

وتدرّج الحبشي في الفئات السنيّة لنادي الشباب، ومثّل الفريق الأول خلال موسم 18- 2019، قبل إعارته إلى القادسية طوال الموسم التالي. وبعد انتهاء الإعارة، انتقل إلى الدرعية، وقضى موسمين في صفوفه، تلاهما انتقاله إلى الرياض حيث قضى موسمًا واحدًا.

وانضم جناح الهلال الجديد إلى الحزم خلال صيف 2023، ومثّله في 92 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 5.