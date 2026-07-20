بعد الاستقبال الرسمي.. حشود مليونية تزف أبطال العالم

استقبل فيليبي السادس، ملك إسبانيا، أبطال كأس العالم 2026، الإثنين، في قصر «سارسويلا»، بضواحي العاصمة مدريد، بعد وصول بعثة المنتخب من الولايات المتحدة عقب الفوز على الأرجنتين 1ـ0 في نهائي المونديال.

ووجَّه الملك، الذي تابع المباراة في ملعب نيويورك نيوجيرسي، الشكر للاعبين والطاقم الفني والإداري على تتويجهم بالبطولة للمرَّة الثانية، مؤكدًا أن انتصارهم كان انتصارًا للبلد بأكمله.

وقال فيليبي السادس في كلمةٍ مقتضبةٍ، ألقاها في حدائق القصر الملكي: «عندما يلعب منتخبنا، نحن جميعًا نلعب. عندما فزتم، فعلتم ذلك لإسبانيا كلها».

وأضاف: «عرفتم كيف تبذلون كل ما لديكم من عزيمةٍ وصمودٍ وجرأةٍ. كنتم متحدين، وعملتم بوصفكم فريقًا واحدًا، وأظهرتم روح التضامن والكرم، وفوق ذلك كله فزتم بأداءٍ رائعٍ».

وحضر إلى جانب الملك، الملكةُ ليتيسيا التي ارتدت فستانًا أحمرَ يتماشى مع ألوان قمصان المنتخب، وابنتاهما الأميرتان ليونور وصوفيا.

ورحَّب الملك بكل لاعبٍ، وصافحه قبل أن يعانق النجم الشاب لامين يامال.

كذلك استقبل بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء، الذي حضر بدوره المباراة، اللاعبين، وهنَّأهم بالفوز والعودة بالكأس على حساب الأرجنتين، حاملة اللقب في 2022.

وقال رودري، قائد المنتخب، في كلمته خلال حفل الاستقبال في قصر «لا مونكلوا»: «أقولها دائمًا: الفوز مع منتخب بلادك أجمل شيءٍ على الإطلاق، لا سيما بكأس العالم. رفع الكأس هو أعظم إنجازٍ يمكنك تحقيقه في كرة القدم».

وتابع رودري، الذي اختير أفضل لاعبٍ في البطولة: «نشأ هذا الجيل وهو يشاهد إيكر كاسياس، وأندريس إنييستا يرفعان الكأس عام 2010. أن نتمكَّن من تحقيق ذلك اليوم، هذا أعظم إنجازٍ يمكنك تحقيقه»

من جهة أخرى جابت حافلة المنتخب المكشوفة شوارع وسط مدريد من ساحة سيبيليس الشهيرة حيث يقع مقر بلدية مدريد.

وقال فرانسيسكو مارتين، ممثل الحكومة المركزية في مدريد، للتلفزيون الإسباني الرسمي: إن الموكب انطلق من محيط مقر الحكومة وصولًا إلى ساحة سيبيليس التي تُعدُّ المكان التقليدي لتجمُّع مشجعي المنتخب الإسباني واحتفالاتهم.

وقدر مارتن اصطفاف نحو مليون شخصٍ على طول مسار الموكب، الذي جرى مواكبته بتغطية أمنية موسعة شارك فيها 2050 شرطيًّا، و400 عنصرٍ من الحرس المدني.