40 فنانا يختتمون مبادرة «جسور الفن»

اختتمت هيئة الفنون البصرية فعالية «جسور الفن» 2025ـ2026 بعد عامٍ من برامج التبادل الثقافي الدولي التي أسهمت في تعزيز الحوار، وتبادل الخبرات بين مجتمع الفنون البصرية في السعودية ونظرائه حول العالم.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، شارك في المبادرة 40 فنانًا وفنانةً من السعوديين والمقيمين في البلاد بصفتهم ممارسين ثقافيين، ومتخصِّصين في القطاع الإبداعي، ومنتجين ثقافيين.

وقالت دينا أمين، الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية: «أُطلقت مبادرة جسور الفن بهدف توفير فرصٍ ذات أثرٍ مستدامٍ، يمتدُّ إلى ما بعد انتهاء البرامج الدولية، وقد شهدنا بناء المشاركين علاقاتٍ مهنيةً قيِّمةً مع نظرائهم حول العالم بالتوازي مع نقل تجاربهم، وإبراز التطور المتنامي الذي يشهده قطاع الفنون البصرية في السعودية، ونأمل أن تستمر هذه الروابط والحوارات في إلهام أعمالهم ومشروعاتهم المستقبلية».

وعلى امتداد البرامج الأربعة، استكشف المشاركون تجارب المؤسسات الفنية والمجتمعات الإبداعية في التعامل مع القضايا المشتركة، بما في ذلك دعم المواهب الناشئة، وتعزيز مشاركة الجمهور، وصون التراث الثقافي، وتطوير مسارات مهنية مستدامة للعاملين في القطاع الفني.

وأبدى الكثيرون اهتمامًا بفرص الإقامة الفنية، وبرامج التعاون الدولي التي تتيح استمرار التبادل المعرفي والمهني.

وشكَّلت هذه البرامج منصةً مهمةً لتعريف الشركاء الدوليين بالتطور الثقافي المتسارع الذي تشهده السعودية، وإبراز مشهد الفنون البصرية السعودي، ما أسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مستقبليةٍ.

وتندرج مبادرة «جسور الفن» ضمن جهود هيئة الفنون البصرية لدعم التطوير المهني للممارسين الثقافيين السعوديين، وتعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتوسيع فرص التعاون العالمي في قطاع الفنون البصرية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.