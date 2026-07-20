أخضر الطائرة ينهي «غرب آسيا» خامسا

أنهى المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة مشاركته ببطولة غرب آسيا الثانية في مسقط، العاصمة العُمانية، في المركز الخامس بعد فوزه 3ـ0 على نظيره السوري، الإثنين.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في منصة «إكس»، حسم الأخضر المواجهة أمام سوريا بالأشواط 25ـ20 و25ـ16 و28ـ26.

وكان المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى أمام العراق 1ـ3، ثم كسب عُمان «المستضيف» 3ـ2 قبل أن يفوز على لبنان 3ـ1 في دور المجموعات.

ولُعَبت البطولة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ في كل مجموعةٍ، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كلٍّ منها إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وضمَّت قائمة الإسباني فرناندو مونوز، مدرب المنتخب السعودي، 14 لاعبًا، هم: فواز اليامي، وليد العتيبي، عبد الله الخلفان، أحمد المريط، موفق المطيري، بدر العوامي، رشاد أبو الخير، حسين المريط، مروان هوساوي، حسن الوقلان، قصي العبد الباقي، علي الكعيبي، محمد عادل وحمود الغامدي.