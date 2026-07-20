الغنام يدخل تحضيرات الاتفاق

التحق خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بزملائه في معسكر الإعداد للموسم الجديد، الإثنين في مدينة أليكانتي الإسبانية.

يأتي ذلك بعد توقّف المفاوضات بين ناديي الاتفاق والاتحاد بشأن انتقال الجناح الدولي من الأول إلى الثاني خلال نافذة التعاقدات الصيفية.

وتزامن وصول اللاعب مع أداء زملائه تمارين استشفائية، بعد الفوز الأحد 3-2 على جوهور الماليزي في ثاني مباراة تجريبية خلال المعسكر.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، فضّل المدرب الأسترالي آرثر باباس تخفيف الحمل البدني، فأعفى اللاعبين من الحصة المسائية، على أن تُستأنف التحضيرات الميدانية الثلاثاء.

وبعد انتهاء المشاركة السعودية في كأس العالم 2026، حصل لاعبو المنتخب الأول، ومن بينهم الغنام، على إجازة خاصة. ومع انقضائها، التحق اللاعب بالفريق.

وتوقّفت مفاوضات انتقال الجناح الدولي إلى الاتحاد، على الرغم من وصولها إلى مراحل متقدمة خلال الأيام الماضية.

ووفق ما نشرته «الرياضية» الجمعة، نقلًا عن مصادر خاصة، يعود التوقُّف إلى عدم حصول الاتحاد على موافقة نهائية من الألماني ينس فيسينج، المدرب الجديد لفريقه، للمضيّ قُدمًُا في الصفقة، بالتزامن مع تمسك إدارة الاتفاق بالقيمة المطلوبة لبيع العقد، المُحدّدة بـ 10 ملايين دولار أمريكي.