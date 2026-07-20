الشريف ينضم إلى السباق

يستعد الدكتور يحيى راجح الشريف، الأكاديمي والمتخصص في فسيولوجيا الجهد البدني والأداء الرياضي، لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال قائمة انتخابية تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتخصصية، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين، إلى جانب كفاءات إدارية وقانونية ذات خبرة في العمل الرياضي.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، يضع الشريف اللمسات الأخيرة على ملف ترشحه، تمهيدًا لتقديمه خلال فترة استقبال طلبات الترشح التي تبدأ في 22 يوليو الجاري وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بعد التوافق مع عدد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى القائمة.

وتضم القائمة عددًا من الشخصيات الرياضية والأكاديمية، من أبرزهم: محمد عبد الجواد، محيسن الجمعان، عبد الحليم عمر اللاعبين السابقين وعدنان مهنا المعيبد، والدكتور عبد العزيز الخالد، والبروفيسور يحيى حسين الشريف، أستاذ القانون التجاري ورئيس غرفة فض المنازعات لكرة القدم سابقًا، والبروفيسور خالد بن سعد الجلعود، والدكتورة هنوف أحمد الجهني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين وأصحاب الخبرات الفنية والإدارية والقانونية.

وتجمع القائمة خبرات متنوعة في الإدارة الرياضية، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والقانون الرياضي، وعلوم الأداء البدني، والطب الرياضي، والتعليم والتدريب، إضافة إلى الخبرة الميدانية للاعبين الدوليين السابقين، في توجه يستهدف بناء فريق عمل متكامل قادر على التعامل مع مختلف ملفات كرة القدم السعودية.

وبحسب المصادر، يضع البرنامج الانتخابي للقائمة تطوير العمل المؤسسي والتنظيمي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الإدارة الفنية، وتطوير منظومة اكتشاف المواهب وصناعتها، والارتقاء ببرامج تعليم المدربين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع الاستفادة من البحث العلمي وتحليل البيانات في صناعة القرار.

كما يتضمن البرنامج عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير المسابقات، والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم للفئات السنية، والطب الرياضي والأداء العالي، والاستدامة المالية، والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع الإمكانات الكبيرة والدعم والتمكين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي في السعودية.

ويمتلك الدكتور يحيى راجح الشريف خبرة مهنية وأكاديمية تتجاوز 25 عامًا، جمع خلالها بين البحث العلمي، والإدارة الأكاديمية، والعمل الفني والتطبيقي في كرة القدم، إلى جانب إسهاماته في تطوير برامج التعليم والتدريب والأداء الرياضي على المستويين المحلي والآسيوي.

وشغل الشريف عددًا من المناصب في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أبرزها مدير إدارة التعليم ونائب رئيس اللجنة الفنية، وأسهم من خلالهما في تطوير برامج تعليم المدربين، وإعداد الخطط والمشروعات الفنية، والمشاركة في تأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في المجال التدريبي.

وعلى الصعيد القاري، سبق له العمل عضوًا في هيئة تعليم المدربين بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما عمل محاضرًا معتمدًا في برامج اللياقة البدنية، وشارك في عدد من البرامج والدورات والمشروعات المتخصصة في إعداد المدربين والمحاضرين وتطوير منظومة التعليم الفني في كرة القدم الآسيوية.

كما يملك الشريف خبرة ميدانية في إعداد اللاعبين وتطوير الأداء البدني، وسبق له العمل في التدريب الرياضي والإعداد البدني بقطاع كرة القدم، إلى جانب مشاركاته في عدد من اللجان والمشروعات العلمية والفنية المتعلقة بقياس الأداء، والتخطيط للأحمال التدريبية، وتطوير المواهب، ورفع كفاءة اللاعبين والحكام.

وعلى المستوى الأكاديمي والمؤسسي، شغل الشريف منصب رئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وسبق له تولي منصب وكيل الكلية للتطوير والجودة، كما عمل في مجالات الاعتماد الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي.

وشغل الشريف كذلك عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطب الرياضي، وتولى فيه مهام أمين الصندوق ورئيس لجنة التخطيط والتطوير، وأسهم في عدد من المبادرات والبرامج المرتبطة بالطب الرياضي، والوقاية من الإصابات، وعلوم الأداء، وتطوير الممارسات المهنية في القطاع الرياضي.

ويحمل الشريف درجتي الماجستير والدكتوراه في فسيولوجيا الجهد البدني من جامعة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى زمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة ساو باولو في البرازيل، وله عدد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجالات فسيولوجيا التدريب، والأداء الرياضي، والتكيفات العضلية، والنشاط البدني والصحة.

ويستند توجه الشريف في ملفه الانتخابي إلى الربط بين الخبرة الميدانية والمعرفة العلمية والعمل المؤسسي، وتشكيل منظومة إدارية وفنية تتبنى مؤشرات أداء واضحة، وتعتمد على التخطيط طويل المدى، والمساءلة، والشفافية، وقياس نتائج البرامج والمشروعات، بما يعزز تنافسية كرة القدم السعودية واستدامة تطورها.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت اعتماد البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة، حيث يُفتح باب الترشح خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الأول من أغسطس، فيما تُفحص قوائم المترشحين من 2 إلى 7 أغسطس.

ويتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، وإعلان النتائج في 24 من الشهر ذاته.

وحدد البرنامج الزمني يوم 25 أغسطس موعدًا أخيرًا لانسحاب المترشحين، قبل إعلان القوائم النهائية في 26 أغسطس، وانطلاق الحملات الانتخابية في اليوم التالي واستمرارها حتى 29 أغسطس، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 30 أغسطس 2026.

وشهد سبق الانتخابات اعلان بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق، ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق ما نشره في حسابه الخاص على منصة «إكس».

وبحسب ما نشرته «الرياضية» الجمعة ينتظر عدد من الأسماء الترشح رسميًّا خلال الأيام المقبلة من بينها معيض الشهري وحاتم خيمي.