«يويفا» يهاجم «فيفا».. ويرفض ابتكاراتها

قاطع ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، نهائي كأس العالم 2026 الأحد، تعبيرًا عن استيائه من الاتحاد الدولي للعبة بحسب وسائل إعلام بريطانية الإثنين.

وتشهد العلاقة بين الهيئتين الأوروبية والدولية للعبة توترًا متزايدًا بسبب عدد من القرارات التي اتخذها الـ«فيفا» ومنها الإلغاء غير المبرر لعقوبة البطاقة الحمراء بحق المهاجم فولارين بالوجون قبل مباراة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في كأس العالم، بعدما طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من جاني إنفانتينو مراجعة قرار الطرد.

وأبدى «يويفا» استياءه من رضوخ إنفانتينو لما عدَّه ضغوطًا سياسية من الدولة المضيفة، ووصف قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي بأنه «غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر» معتبرًا أنه «تجاوز خطًا أحمر».

ومن مصادر التوتر الأخرى، قبول «فيفا» رفض السلطات الأميركية السماح للحكم الصومالي عمر أرتان بدخول البلاد. ورد «يويفا» بتعيين أرتان لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية الشهر المقبل.

كما عجز «فيفا» عن ضمان معاملة المنتخب الإيراني بالطريقة عينها التي عوملت بها المنتخبات الأخرى المشاركة في الولايات المتحدة.



ورفض «يويفا» أيضًا حتى الآن اعتماد بعض الابتكارات التي طبقها «فيفا» خلال كأس العالم، مثل فترات التوقف لشرب المياه، وبروتوكول حكم الفيديو المساعد الخاص بحالات «الهوية الخاطئة»، وهو ما أدى إلى طرد المهاجم بريل إيمبولو في خسارة سويسرا أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي، إضافة إلى البطاقات الموجهة للاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث إلى أحد المنافسين.

وكان السلوفيني تشيفيرين، الذي لم يحضر مباراة الافتتاح، قد انتقد أيضًا توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا قبل انطلاقها. ونُقل عنه قوله في تصريح لصحيفة سلوفينية: «لدينا الكثير من المباريات غير المثيرة للاهتمام على الإطلاق».

كما انتقد تشيفيرين علنًا أسعار تذاكر كأس العالم. وأكد أنه سيواصل طرح فئتين من تذاكر «المشجعين أولًا» في كأس أوروبا 2028 في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وأوضح أن 40% من التذاكر سيكون سعرها إما أقل من 30 جنيهًا إسترلينيًا «40 دولارًا» أو أقل من 60 جنيهًا. كما تعهد بعدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي.