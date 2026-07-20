ميسي: ألم شديد.. وجرح لن يندمل

أعرب ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، عن «ألمه الشديد للغاية»، وذلك في أول تصريح له بعد خسارة نهائي كأس العالم الأحد أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد.

وكتب ميسي «39 عامًا» والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة على حسابه في إنستجرام: «الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح. لكنني أحتفظ أيضًا بكل الجوانب الإيجابية».

وأضاف أسطورة برشلونة وقائد إنتر ميامي الأمريكي: «من الصعب اليوم أن نُقدّر حقًا ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيي كأس عالم تواليًا».

كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب. وتحدث عن الانتصارات المثيرة على إنجلترا ومصر والتي قال إنها ستبقى محفورة في ذاكرتهم إلى الأبد.

كما تحدث عن «دعم بلد بأكمله»، وهو ما سمح لـ«ألبيسيليستي» بأن «يكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم». وأضاف: «مرة أخرى، نجحنا في الاتحاد كأمة واحدة، وأن نكون جميعًا معًا، نتقاسم الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين».

ولم يتطرق ميسي في رسالته إلى مستقبله مع المنتخب، الذي شارك معه في ست بطولات لكأس العالم.

وسجل ابن مدينة روساريو ثمانية أهداف خلال البطولة، لكنه فشل في ترك بصمته في المباراة النهائية، شأنه شأن منتخب بلاده الذي عجز عن تهديد المنتخب الإسباني الأكثر تنظيمًا.

وفي كأس العالم، خسر ميسي نهائيين «2014 و2026» مقابل تتويجه بلقب واحد عام 2022 على حساب فرنسا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن ميسي ليس من بين اللاعبين الذين سيعودون إلى بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية الإثنين.